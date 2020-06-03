Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Haziran 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 20.00: Kızkaçıran

Aksiyon, aşk ve komedinin bir arada olduğu ‘Kızkaçıran’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Ahmet, eski aşkı Gül’ün başkasıyla evleneceğini duyar. Bunu kabul edemeyen genç adam, Gül’ü gelin arabasıyla kaçırır. Fakat gelinin yanında damadı da kaçırmıştır. Gelinin ve damadın aileleri, Ahmet’in peşine düşer.

ATV 20.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Nikahları kıyılan Osman Bey ve Bala Hatun, düğün hazırlığı yapar. Fakat uç bölgesindeki Moğol baskısı Osman Bey’in canını sıkar. Osman Bey, Türkmen obalarından destek ister. Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine karşı hamle yapmaya hazırlanır.





ATV 3 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





KANAL D 3 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Kızkaçıran





STAR TV 3 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ketenpere

22:30 İşler Güçler





KANAL D 3 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Kızkaçıran





STAR TV 3 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ketenpere

22:30 İşler Güçler





FOX TV 3 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Geçmiş Olsun

22:30 Benim Babam Bir Melek





TRT 1 3 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Sağlıklı Mutfak

06:25 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri





TV8 3 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 3 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Güldür Güldür Show

23:30 Sahte Kabadayı





Kanal 7 3 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 İnadım İnat

09:40 Elif

11:00 Film

13:00 Kezban Yenge

14.30 Film

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Telgrafın Telleri

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Takkeci Baba





a2 3 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın







