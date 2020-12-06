Doğu Karadeniz’de bir üfürükçü üç köyde 136 kişiye corona virüs bulaştırdı. Corona virüsten korunmak için yaylaya turşu yapmak için giden üç aileden 21 kişi de virüse yakalandı. Sosyal medyada haberi okuyan vatandaşlar bu olayın ancak fıkra olabileceğini söyledi.

Doğu Karadeniz’de gerçekleşen olaylarda bir üfürükçünün üç köyde 136 kişiye corona virüs bulaştırdığı, corona virüsten korunmak için yaylaya turşu yapmak için giden üç aileden 21 kişinin corona virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Milliyet’in haberi dün Türkiye’de gündem oldu. Tüm internet sitelerinin paylaştığı haberi, Twitter, Facebook, Ekşisözlük gibi sosyal medya platformlarında binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sosyal medya patladı

Haberimizi okuyan ve paylaşan vatandaşlardan bazıları bu olayın ancak fıkra olabileceğini söylerken, bazıları da salgının bu kadar büyümesinin bu tarz vakalar yüzünden meydana geldiğini söyledi.

İşte Twitter’dan yapılan o yorumlardan bazıları:

Özlem Kayım Yıldız: Solunum yoluyla bulaşan hastalıktan korunmak için üfürükçü çağırmak mı? Bu kadarı fazla.

Emre: Üfürükçü kadını tebrik ediyorum, ben 1 haftadır yataktan çıkmazken, kadın 3 köy gezmiş.

Ahmet Cem: Trabzon’un bir köyünde yaşlı bir adamı iyi etsin diye çağrılan üfürükçü 136 kişiyi üfürerek korona hastası yaptı. Neresinden tutsan elinde kalır öyle bir cehalet.!

‘Fıkradan komik'

Hüsniye Kaya: Bu olayda sizce üfürükçü mü suçlu gidenler mi? Sahtekarlar daima var olacaktır ama gidenler?

Sarp Kaya: En komik fıkradan daha komik yemin ediyorum. Aslında bu ortamda bu üfürükçü ile temasa geçen ve virüs bulaşan ‘şeyleri’ tedavi etmeyeceksin, bırakın ölsünler.

Mehmet Doruk: Covid-19 ile mücadelede ek tedbirler... 1..Turşu bağışıklığı güçlendirir ama pandemi döneminde bağışıklığımız güçlensin diye, toplu halde turşu yapma işine girmeyiniz. 2.. Şifa olsun diye hastanıza üfürükçü getirip üfletmeyiniz...

Ertem Karay: Sistematik çalışmış üfürükçü. Nefesi de kuvvetliyimiş

‘Karadeniz'i üflemiş'

Haberimiz ayrıca Türkiye’nin en büyük sosyal medya paylaşım platformlarından ekşisözlük’te de gündeme girdi. Bazı yorumlar şöyle:

“O üfürükçü kadının serbest bırakılmasını ve işinin başına dönmesini talep ediyorum. Kendisi ülkenin geleceğini kurtarmak için kocaman bir umut ışığıdır.”

“Fıkralarla Türkiye’nin gerçek hali”

“Virüsün en çok üfürülünce bulaştığını bilmeyen cahil insanlara virüsü bulaştırmış üfüren kişi.”

“Üfür üfür virüsten başka ne beklediler acaba?”

“Haberin içeriğinde başka vakaların da olduğu bu cahil insanlar yüzünden salgının bitmesinin daha çok uzayacağı anlaşılan yurdum insanı manzaraları.”

“Abla tek başına Karadeniz’i ihya etmiştir, üfleye üfleye...”

“Cehalet virüsten daha tehlikeli diyorlar ya, gerçekten öyle. Virüs bir gün bitecek fakat bu cehaleti maalesef yenemeyeceğiz.”

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