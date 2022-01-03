3 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV…
3 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı sabah saatlerinden itibaren televizyonda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni yılın girmesiyle pek çok dizinin yeni bölümleri yayınlanmazken, akşam kuşağında sinema filmlerinin ağırlıkta olduğu görülüyor. İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV’nin 3 Ocak 2022 Pazartesi yayın akışına ilişkin tüm detaylar…
03 Ocak 2022, Pazartesi 15:25 Son Güncelleme:
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3 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı bugün özellikle sinema filmi severleri mutlu edecek cinsten. Bu akşam Kanal D’de önce Hızlı ve Öfkeli 7 sonra ise Geçmişi Olmayan Adam isimli Kanal D0 filmleri yer alırken, aynı saatlerde Show TV’de Apex: Ölüm Adası izleyicinin karşısına çıkacak. Star TV’de Kocan Kadar Konuş, ATV’de Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede, Fox TV’de ise Osman Pazarlama isimli yerli sinema filmleri yayınlanacak…
3 OCAK 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
- 22:45 Geçmişi Olmayan Adam (Yabancı Sinema)
- 01:30 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
- 03:30 Gelinim Mutfakta
- 05:30 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
- 21:45 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
- 23:45 Kana Kan: Hesaplaşma (Yabancı Sinema)
- 01:45 Kana Kan: Hesaplaşma (Yabancı Sinema)
- 03:30 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Kaderimin Oyunu
- 12:30 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
- 22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
- 00:30 Annemizi Saklarken
- 03:00 Kaderimin Oyunu
- 05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
- 21:55 Aladdin (Yabancı Sinema)
- 00:10 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
- 01:50 Aladdin (Yabancı Sinema)
- 03:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 Aslan Ailem
- 08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:10 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mahrem
- 22:45 San Andreas Fayı (Yabancı Sinema)
- 02:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Osman Pazarlama (Yerli Sinema)
- 22:30 Yasak Elma
- 00:45 Mahkum
- 03:00 En Hamarat Benim
- 06:00 Kadın
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