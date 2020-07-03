Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Temmuz 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Recep İvedik

‘Recep İvedik’ serisinin ilk filmi bu akşam Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Recep, bulduğu cüzdanın Antalyalı iş insanı Muhsin Bey’e ait olduğunu öğrenince arabasına atlayıp yola koyulur. Komik maceralardan sonra Antalya’ya varan Recep, cüzdanı teslim eder. Muhsin Bey, kalmasını ister ama Recep kabul etmez. Taa ki çocukluk aşkı Sibel’in otele girdiğini görene kadar.

SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show

Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Skeçlerden birinin özeti şöyle: Corona virüs salgını tüm hayatı yeniden düzenlerken Burcu ve Kazım’ın düğün günü gelir. Aşıklar, düğünlerinin hayal ettikleri gibi geçmesi için her şeyi yaparlar. Fakat yeni normal hayattaki düğün eskilere pek benzemez.

FOX 20.00: Bay Yanlış

Can Yaman ve Özge Gürel’in başrollerde olduğu ‘Bay Yanlış’ta: Serdar’la tekrar buluşmak isteyen Ezgi, Cansu’dan bir buluşma daha ayarlamasını ister. Bu buluşmada doğru davranmak için de Özgür’ün teklifini kabul eder. Ezgi, bir geceliğine Özgür’ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar’ı etkilemek için ne yapması gerektiğini öğrenecektir.





ATV 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yok Artık

22:00 Kardeş Payı





KANAL D 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik





STAR TV 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3





FOX TV 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Yaparsın Aşkım

16:15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Bay Yanlış





TRT 1 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı

06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:15 Sağlıklı Mutfak

07:15 Aslan Ailem

10:10 Tozkoparan

11:40 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Elimi Bırakma

16:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"





TV8 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Program

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir





Show TV 3 Temmuz 2020 Cuma yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

23:15 Kapıcılar Kralı





Kanal 7 3 Temmuz 2020 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Elif

09:30 Cuma Sohbetleri

11:45 Acı Kin

12:45 Yol Arkadaşı

14:45 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Muhabbet Kapısı





a2 3 Temmuz 2020 Cuma yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın









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