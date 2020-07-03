3 Temmuz Cuma TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
3 Temmuz Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 3 Temmuz 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
03 Temmuz 2020, Cuma 09:46 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Temmuz 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Recep İvedik
‘Recep İvedik’ serisinin ilk filmi bu akşam Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Recep, bulduğu cüzdanın Antalyalı iş insanı Muhsin Bey’e ait olduğunu öğrenince arabasına atlayıp yola koyulur. Komik maceralardan sonra Antalya’ya varan Recep, cüzdanı teslim eder. Muhsin Bey, kalmasını ister ama Recep kabul etmez. Taa ki çocukluk aşkı Sibel’in otele girdiğini görene kadar.
SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show
Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Skeçlerden birinin özeti şöyle: Corona virüs salgını tüm hayatı yeniden düzenlerken Burcu ve Kazım’ın düğün günü gelir. Aşıklar, düğünlerinin hayal ettikleri gibi geçmesi için her şeyi yaparlar. Fakat yeni normal hayattaki düğün eskilere pek benzemez.
FOX 20.00: Bay Yanlış
Can Yaman ve Özge Gürel’in başrollerde olduğu ‘Bay Yanlış’ta: Serdar’la tekrar buluşmak isteyen Ezgi, Cansu’dan bir buluşma daha ayarlamasını ister. Bu buluşmada doğru davranmak için de Özgür’ün teklifini kabul eder. Ezgi, bir geceliğine Özgür’ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar’ı etkilemek için ne yapması gerektiğini öğrenecektir.
ATV 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yok Artık
22:00 Kardeş Payı
KANAL D 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik
STAR TV 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
FOX TV 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Yaparsın Aşkım
16:15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Bay Yanlış
TRT 1 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı
06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:15 Sağlıklı Mutfak
07:15 Aslan Ailem
10:10 Tozkoparan
11:40 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Elimi Bırakma
16:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 3 Temmuz 2020 Cuma Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Program
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
Show TV 3 Temmuz 2020 Cuma yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Kapıcılar Kralı
Kanal 7 3 Temmuz 2020 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Elif
09:30 Cuma Sohbetleri
11:45 Acı Kin
12:45 Yol Arkadaşı
14:45 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Muhabbet Kapısı
a2 3 Temmuz 2020 Cuma yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın