30 litre şarap içen filler tarlada sızdı

Sosyal medya tarladan sızıp kalan sarhoş filleri konuşuyor. Geçtiğimiz gün, İtalya halkının sosyal izolasyon nedeniyle evlerine kapanmasının ardından Venedik'teki kanallara balık ve kuğuların yeniden geldiği görülmüştü. Benzer durum Çin'de de yaşandı. İnsanların corona virüs nedeniyle evlerine çekilmelerini fırsat bilen 14 fil, Çin'in Yunnan kentindeki bir köye yiyecek bulmak için indi. 30 litrelik mısır şarabı bulan filler, son damlasına tüm şarapları tüketti. Filler daha sonra yakınlardaki bir çay tarlasında baygın halde bulundu. Filler, alkollü yiyeceklere olan düşkünlükleri ile biliniyor.





Epicalyptic isimli Facebook hesabından yayınlanan sarhoş filler, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yapılan ortak yorum ise şuydu: Covid-19 salgını, gezegene yaptığımız korkunç şeyleri durdurmamız için bir işaret olabilir.





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