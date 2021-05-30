30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunda son durum! İşte günlük vaka sayısı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
30 Mayıs 2021, Pazar 20:22 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42’ye yükseldi.
AA
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