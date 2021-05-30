Türkiye 30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunda son durum! İşte günlük vaka sayısı

30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunda son durum! İşte günlük vaka sayısı

Türkiye

30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunda son durum! İşte günlük vaka sayısı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

30 Mayıs 2021, Pazar 20:22 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42’ye yükseldi.

AA

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