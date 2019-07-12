30 yıl sonra ısı yüksekliği yaşanacak! Çözüm: Orman
İsviçre’de Crowther Laboratuvarı’ndan bilim insanları iklim değişikliği tehlikesine dikkat çekmek için 520 şehrin 30 sene sonra ulaşacağı hava sıcaklığını hesapladı
Dünyada 30 yıl sonra 3.5 ila 4.7 derece ısı yüksekliği yaşanacağını belirten uzmanlar şu tespitleri yaptı:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNLENEBİLİR
Londra 1500 kilometre güneyindeki Barcelona’nın hava sıcaklığı seviyesine ulaşacak.
Stockholm Budapeşte’ye, Milano Dallas’a, Madrid Marakeş’e benzeyecek.
Dünya genelinde 900 milyon hektar alan orman haline getirilirse iklim değişikliği önlenebilir.