31 Aralık tatil mi? 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi?

2020'ye 1 haftadan az bir süre kala yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, kaç gün tatil yapacaklarını da merak ediyor. Bu sene yeni yılın ilk gününün Çarşamba'ya denk gelmesi sebebiyle, vatandaşlar 31 Aralık'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor...

1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edildiği için vatandaşlar 31 Aralık'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor ama 31 Aralık resmi tatil olarak görünmemekte.