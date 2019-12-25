31 Aralık tatil mi? 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi?
Yılbaşı için çok az bir zaman kaldı. Yeni yıl öncesi vatandaşlar 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor sorularına cevap arıyor. İşte 2020 yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilenler.
2020'ye 1 haftadan az bir süre kala yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, kaç gün tatil yapacaklarını da merak ediyor. Bu sene yeni yılın ilk gününün Çarşamba'ya denk gelmesi sebebiyle, vatandaşlar 31 Aralık'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor...
31 Aralık tatil mi?
1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edildiği için vatandaşlar 31 Aralık'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor ama 31 Aralık resmi tatil olarak görünmemekte.