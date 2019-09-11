Hindistan’da her yıl yaklaşık 20 bin kişi kuduz sebebiyle hayatını kaybediyor.

Bu dünyadaki kuduz ölümlerinin neredeyse üçte birini oluşturuyor.

Kalhapur bölgesinde yaşanan olayda bir sokak köpeği, kuduz sebebiyle önüne gelene saldırdı.

GRUPTAN AYRILIP SALDIRMAYA BAŞLADI

Aralarında çocukların da bulunduğu 31 kişiyi hastanelik etti.

Görgü tanıkları çok sayıda başıboş köpek olduğunu, köpeklerin adeta bir çete gibi gezdiğini söyledi.

31 kişiyi hastanelik eden köpeğin de başıboş dolanan bir grubun arasında ayrılıp saldırmaya başladığını söyledi.











