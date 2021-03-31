Türkiye 31 Mart koronavirüs tablosu

31 Mart koronavirüs tablosu

Türkiye

31 Mart koronavirüs tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 31 Mart 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı...

31 Mart 2021, Çarşamba 19:01 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1401 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182, vefat sayısı 31 bin 537, ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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