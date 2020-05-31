Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 31 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2’de; Ezik Müzikali, otele çevrilen ev, eşinin fazla eşyalarından sıkılan kadın, iflas eden aile, kahvaltıya engel olan sosyal mesafe kuralı, bol yasaklı kız isteme töreni ve lüks restoran skeçleri yayınlanacak. Ayrıca BKM Atölye’nin ilk mezunlarından Ersin Korkut, programa görüntülü bağlanarak konuk olacak.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümü dokunulmazlık oyunu ile başlayacak. Takımlar, oyunu kazanmak için büyük bir mücadele verecek. Oyunun ardından konsey toplanacak ve yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri kişinin adını söyleyecek.





ATV 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatioğlu ile Kur!an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Yerli Dizi

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:20 Kayıp Balık Dori

21:55 Uyumsuz 3





KANAL D 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

15:15 Amansız Takip

16:45 Kral arthur: Kılıç Efsanesi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Galip Derviş





STAR TV 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

06:45 Hayat Bazen Tatlıdı

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Ruhun Doysun

11:00 Benim Tatlı Yalanım

13:45 Çilek Kokusu

16:15 Güzel Köylü

18:45 Ana Haber

20:00 John Wick





FOX TV 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Özgür Dünya

22:30 Dünyanın En Güzel Kokusu 2





TRT 1 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

06:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:20 Bir Yusuf Masalı

08:50 Böyle Bitmesin

11:35 Diriliş "Ertuğrul"

14:20 Ailenin Yeni Üyesi

15:30 Kalk Gidelim Eve

17:30 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Mandıra Filozofu"

22:25 Yabancı Sinema "Bella Ve Sebastian"





TV8 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Osman Pazarlama

12:30 O Ses Türkiye

20:00 Survivor





Show TV 31 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Sümela'nın Şifresi Temel

15:45 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı

21:45 Sağ Salim 2: Sil Baştan

23:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk





Kanal 7 31 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 Üç Kağıtçılar

09:40 İyi Aile Robotu

10:45 Başkent Kulisi

11:45 Kezban Yenge

13:30 Üvey Anne

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Kenan'da Bir Kuyu

21:15 Aşk Bir Rüya

23:00 Küçük Yolcu





a2 31 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın







