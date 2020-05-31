31 Mayıs Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
31 Mayıs Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 31 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
31 Mayıs 2020, Pazar 10:07 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 31 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
Çok Güzel Hareketler 2’de; Ezik Müzikali, otele çevrilen ev, eşinin fazla eşyalarından sıkılan kadın, iflas eden aile, kahvaltıya engel olan sosyal mesafe kuralı, bol yasaklı kız isteme töreni ve lüks restoran skeçleri yayınlanacak. Ayrıca BKM Atölye’nin ilk mezunlarından Ersin Korkut, programa görüntülü bağlanarak konuk olacak.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümü dokunulmazlık oyunu ile başlayacak. Takımlar, oyunu kazanmak için büyük bir mücadele verecek. Oyunun ardından konsey toplanacak ve yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri kişinin adını söyleyecek.
ATV 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatioğlu ile Kur!an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Yerli Dizi
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Kayıp Balık Dori
21:55 Uyumsuz 3
KANAL D 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Ver Elini Aşk
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
15:15 Amansız Takip
16:45 Kral arthur: Kılıç Efsanesi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Galip Derviş
STAR TV 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
06:45 Hayat Bazen Tatlıdı
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Benim Tatlı Yalanım
13:45 Çilek Kokusu
16:15 Güzel Köylü
18:45 Ana Haber
20:00 John Wick
FOX TV 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Özgür Dünya
22:30 Dünyanın En Güzel Kokusu 2
TRT 1 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
06:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:20 Bir Yusuf Masalı
08:50 Böyle Bitmesin
11:35 Diriliş "Ertuğrul"
14:20 Ailenin Yeni Üyesi
15:30 Kalk Gidelim Eve
17:30 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Mandıra Filozofu"
22:25 Yabancı Sinema "Bella Ve Sebastian"
TV8 31 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
06:15 Bilginiz Olsun
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Osman Pazarlama
12:30 O Ses Türkiye
20:00 Survivor
Show TV 31 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Sümela'nın Şifresi Temel
15:45 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 Sağ Salim 2: Sil Baştan
23:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Kanal 7 31 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 Üç Kağıtçılar
09:40 İyi Aile Robotu
10:45 Başkent Kulisi
11:45 Kezban Yenge
13:30 Üvey Anne
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Kenan'da Bir Kuyu
21:15 Aşk Bir Rüya
23:00 Küçük Yolcu
a2 31 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın