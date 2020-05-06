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Türkiye 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Türkiye

32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada "Covid 19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" denildi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Covid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumu'muzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594’e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser ve 7 parkinson ilacı ile COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan 'oseltamivir' etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.

DHA

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