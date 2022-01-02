33 yıl önce kaçırılmıştı... Annesini Tiktok paylaşımından buldu!

Çin'in Yünnan eyaletine bağlı Zhaotong kentinde 4 yaşındayken kaçırılan adam 37 yaşında öz annesini buldu. 1989'da gerçekleşen olayın ardından küçük çocuk, kilometrelerce uzaktaki bir aileye satılmıştı.

Guangdong eyaletinde yaşamını sürdüren Jingwei, biyolojik ailesini merak edince araştırmalara başladı. Ancak kendisini evlat edinen ebeveynlerinden ve DNA veri tabanlarından bir cevap alamayınca internete başvurdu.

Jingwei, TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de 24 Aralık'ta bir video paylaştı. Videoda hatırladığı kadarıyla çizdiği haritayı gösterdi.

Ben evini arayan bir çocuğum. 1989'da yaklaşık 4 yaşındayken bir komşu beni Henan'a götürdü. Bu da evimin olduğu bölgenin aklımdan çizdiğim bir haritası.

Videonun viral olmasıyla haber kuruluşları ve yerel yetkililer de devreye girdi. Jingwei aile üyeleri olabilecek birkaç kişiyle telefonda görüştükten sonra biyolojik annesini buldu.

Kadın, Jingwei'nin küçükken merdivenden düşünce çenesinde meydana gelen yara izini doğru tanımladı. Yapılan DNA testi de uyumlu çıktı.

Anne ve oğul uzun bir süre sonra yılın ilk gününde bir araya geldi. Jingwei, buluşmaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Erkek çocuk sahibi olmaya büyük önem verilen Çin'de çocuk kaçırma olayları sık görülüyor. 2015'te her yıl 20 bin çocuğun ailesinden koparıldığı tahmin edilmişti.

24 yıl boyunca motosikletle ülkeyi gezip oğlunu arayan Guo Gangtang da mağdurlardan biri. Hikayesi 2015 yapımı Lost and Love'a ilham veren Gangtang, çocuğuyla temmuzda bir araya gelmişti.