34 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyordu... Boyu kısa diye kovuldu!

İngiliz otobüs işletmecisi firma, 57 yaşındaki ve yaklaşık 1,50 metre boyundaki kadına otobüsleri güvenli şekilde sürebilmesi için yeteri kadar uzun olmadığını söyledi.

YAN AYNALARIN YERLERİ DEĞİŞTİ, BOY YETMEDİ

Britanya ve İrlanda merkezli Unite the Union sendikasının açıklamasına göre şirket, otobüslerindeki yan aynaların yerini değiştirdi ve Scholes'a yeni aynaları kullanırken pedallara yetişmesi için boyunun çok kısa olduğu söylendi.

Birleşik Krallık'ın en büyük ikinci sendikası Union'ın açıklamasında, Scholes'a mesai saati ve maaşı daha az olan, dolayısıyla da kadını ekonomik açıdan zora sokacak başka bir pozisyonun teklif edildiği de bildirildi.

Scholes ise teklifi kabul etmeyince, şirket işi bırakması için 12 haftası olduğuna dair bir bildiri gönderdi. Fakat deneyimli şoför, şirketin gönderdiği bildiriye itiraz edeceğini söyledi.

Scholes, "Bu çok üzücü bir durum. İpotekli evde oturan, üç çocuklu dul bir kadınım" dedi.

Şoför, "Daha önce hiç sendikayı devreye sokmak durumunda kalmamıştım. Hiç disiplinlik bir olay yaşamadım ve hiç işten uzaklaştırılmadım. Bir sorunum olduğunda yönetime her zaman kendim gittim ve işimi hallettim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı meslektaşları Scholes'u yalnız bırakmadı. Kadının işine devam edebilmesi için başlatılan imza kampanyasına en az 1700 kişi katıldı.