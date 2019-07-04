35 liraya aldı, 5.2 milyon TL’ye satıldı

Satranç dünyası için en değerli koleksiyon parçaları arasında Lewis Takımı yer alıyor. Tarihi 1200’lere dayanan bu takım, İskandinavya’da üretiliyordu.

1831’de İskoçya’da bulunan bir Lewis takımının 5 taşı kayıptı. Taşların akıbeti çözülememişti.

ÇEKMECEDEN ÇIKTI

Taşlardan biri, İkoçya’da büyükbabalarının 1964’te 5 sterline (Yaklaşık 35 lira) aldığı Orta Çağ’dan kalma satranç taşını çekmecelerinden çıkmasıyla ortaya çıktı.

Taş, Londra’da açık artırmaya çıkarıldı.

8.8 santimetrelik taş, 735 bin sterlin’e (5.2 milyon TL) satıldı.



