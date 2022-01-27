Türkiye 35 yaşındaki Pınar, 97. kez hırsızlıktan yakalandı

35 yaşındaki Pınar, 97. kez hırsızlıktan yakalandı

Türkiye

35 yaşındaki Pınar, 97. kez hırsızlıktan yakalandı

İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Pınar U'nun 96 adet suç kaydı olduğu ve 13 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. İşte görüntüler...

27 Ocak 2022, Perşembe 10:35 Son Güncelleme:
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İstanbul'da girdikleri evlerden hırsızlık yapan 35 yaşındaki kadın hırsız Pınar U., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 96 kez yakalandığı, 13 ayrı aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin suç ortağı ile hırsızlık yaptıkları apartmanlara girme anlarını güvenlik kameraları görüntüledi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özellikle Anadolu yakasındaki semtlerde hırsızlık yapan iki kadının kimliğini tespit etti. Şüphelilerin kadın oldukları için şüphe çekmeden apartmanlara girdikleri, zilini çalarak boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda apartmanlara girerken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

13 AYRI DOSYA

Polis yaptığı çalışmada olayları gerçekleştiren Pınar U. adlı şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin daha önceden 96 adet suç kaydının olduğu ayrıca 13 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin farklı tarihlerde 5 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Kadın hırsız Pınar U. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı Anadolu adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin kimliğinin belirlendiği yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


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