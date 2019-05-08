1.6 milyon memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek ve ilk aşamada öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge için sendikalardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Memur sendikaları 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ile ilgili taleplerini Ankara’ya iletmek için bir araya geliyor. Peki, 3600 ek gösterge ile ilgili son durum ne? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler…

3600 EK GÖSTERGENİN TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KAPSAMALI

Memur sendikaları 3600 ek göstergenin genişletilmesi ile ilgili taleplerini yaptıkları açıklamalar ve toplantılarla dile getiriyor. Son açıklama İzmir Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir’den geldi. Özdemir, 3600 Ek Göstergenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi.

"Bilindiği üzere tüm kamu çalışanlarında olduğu gibi sağlık çalışanlarının da en önemli gündem maddelerinden birisi 3600 ek gösterge konusudur" diyen Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarını kapsadığını belirtti. Özdemir, "Sürecin henüz netleşmemesi sağlık çalışanları arasında kafa karışıklığına neden olmaktadır. Öğretmen, din görevlisi, polis denildiğinde bir unvan ayrımı söz konusu değilken, sağlık çalışanları söz konusu olduğunda ise; ebe, hemşire, sağlık memuru gibi ayrım yapılmaktadır. Oysa sağlık hizmetleri bir bütündür. Hemşiresinden, sağlık memuruna, ebesinden, sağlık teknisyenine kadar sağlık hizmetleri içinde görev yapan tüm branşlar aynı görev bilinciyle hareket etmektedirler. Sağlık çalışanları mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak fedakarca, ekip ruhu içinde insanımıza hizmet vermektedir. Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak 3600 ek göstergenin yalnızca belli branşları değil, diğer unvanlardaki tüm sağlık çalışanlarını da kapsaması gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGENİN KADEMELİ ARTIRILMALI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi eş başkanı Nazmiye Şahin, fiili hizmet zammı, 3600 ek göstergenin kademeli artırılması, tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gibi taleplerin iletilmesi için 11 Mayıs günü Ankara’da toplanacaklarını açıkladı.

Şahin, tüm talepleri iletmek üzere sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini 11 Mayıs’ta Ankara’ya çağırdı. Nazmiye Şahin, yıllardır mücadele ettiğimiz taleplerden biri olan 3600 ek göstergenin tüm sağlık ve sosyal hizmet iş koluna bütünlüklü olarak verilmelidir" diye konuştu.

İHA-DHA