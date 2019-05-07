3600 ek gösterge için memurların gözü Meclis’te. Memur maaşlarında ciddi bir artış sağlayacak 3600 ek göstergenin bayram öncesinde verilmesi bekleniyor. Memur sendikaları da 3600 ek göstergenın kapsamının genişletilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ile ilgili son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Meclis genel kurulu ne zaman toplanıyor? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar…

3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama AFAD-SEN’den geldi. AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, memurlara da dini bayramlar öncesinde ikramiye ve aynı zamanda 3600 ek göstergesi verilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Mehmet Öztürk, hükümetin söz konusu talebinin sadece emekliler için dikkate almasının kendilerini şaşırttığını ifade ederek, "Gelir vergisi yükü altında ezilen kamu görevlilerimiz için istediğimiz bu haklı talebin, hükümet tarafından görmezden gelinemeyeceğini düşünüyoruz. Hükümetin Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiye vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümet emeklilerimizin yüzünü güldürdü, şimdi sıra kamu görevlilerimizde. Kamu görevlileri olarak emeklilere verilen bayram ikramiyesinin memurlara da verilmesini istiyoruz. Gelir vergisi yükü altında ezilen kamu görevlilerimiz için istediğimiz bu haklı talebin, hükümet tarafından görmezden gelinemeyeceğini düşünüyoruz. Hükümetten, Ramazan ve Kurban bayramlarında kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi müjdesini, en kısa sürede duymak istiyoruz" dedi.

Aynı zamanda 3600 ek gösterge konusuna da değinen Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, "3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan gelişmeler; başta polis, öğretmen ve hemşireler olmak üzere memurların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekir. Tüm çalışan memurların eğitim durumlarına göre 3600 ek gösterge düzenlemesi gerekir. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenmiş olur" diye konuştu.

TBMM GENEL KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Meclis genel kurulu bugün 15.00’te toplanıyor. Yarın 14.00’te de toplanacak olan Meclis genel kurulunun gündemine ilişkin bilgi yer almıyor.