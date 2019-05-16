Emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge bekleyenler hükümetin her açıklamasını dikkatlice takip diyor. Her iki konuda da son zamanlarda hükümetin yaptığı bir açıklam yok. Muhalefet ve sendikalar ise konu hakkında görüşlerini bildiriyor. Son açıklama CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'dan geldi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım 3600 ek gösterge ve EYT konusunda açıklamalar yaparak ek göstergeyle ilgili verilen sözlerin de yerine getirilmesini istedi. Yalım, ayrıca emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçirilmesini talep etti.

Yalım, CHP olarak bu düzenlemelere gerekli desteği vereceklerini bildirdi.