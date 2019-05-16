3600 ek göstergede son durum nedir? EYT Meclis'e gelecek mi?
Kamuoyunun gündeminde iki konu yani 3600 ek gösterge ve EYT konusu sıkça yer buluyor. Yüz binlerce memur 3600 ek göstergenin bir an evvel çıkmasını emekli olma hayali kuranlar ise EYT'nin Meclis'e gelmesini istiyor. İşte son açıklamalar...
Emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge bekleyenler hükümetin her açıklamasını dikkatlice takip diyor. Her iki konuda da son zamanlarda hükümetin yaptığı bir açıklam yok. Muhalefet ve sendikalar ise konu hakkında görüşlerini bildiriyor. Son açıklama CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'dan geldi.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım 3600 ek gösterge ve EYT konusunda açıklamalar yaparak ek göstergeyle ilgili verilen sözlerin de yerine getirilmesini istedi. Yalım, ayrıca emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçirilmesini talep etti.
Yalım, CHP olarak bu düzenlemelere gerekli desteği vereceklerini bildirdi.