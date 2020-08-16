Türkiye 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi

365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi

Türkiye

365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2017'den bugüne kadar 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildiğini bildirdi.

16 Ağustos 2020, Pazar 20:59 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmişi kayıt altına almanın tarihe ve geleceğe not düşmek olduğunu belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2017'den bugüne kadar 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijital ortama alındığını kaydetti.

Soylu, çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

AA


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