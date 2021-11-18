Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 38 nerenin plaka kodu? 38 plaka hangi şehir? 38 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

38 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Plaka kodları her şehirde değişmektedir. Bundaki temel neden ise şehirlerin karışmaması içindir. Sadece yaşadığınız şehri değil tüm şehirleri plakasından kolayca tanıyabilirsiniz. Günlük yaşantınızda lazım olacak olan önemli bir bilgidir. Bu açıdan plakaları bilmenizde büyük yarar vardır. İşinize mutlaka yarayacaktır. 38 plakalı şehrin ise Kayseri olduğunu unutmayın.

Birçok kişi için plaka kodlarını bilmek oldukça önemlidir. Plaka bilen kişiler şehirleri daha kolay tanır. İl ve ilçelerin plakası ise benzer özellikler gösterse de ufak değişiklikler vardır. İlk rakam grubu aynı kalmakla birlikte harf grubu ise değişmektedir. Kayseri'nin ilçeleri 38 plaka ile başlasa da harfler değişiklik göstermektedir. Bu şekilde yapılarak il ve ilçelerin isimleri karışmamış olur.



