39 saniyede 1 saldırı var! 10 reklamdan biri tuzak

Yılbaşı için kampanyaların hız kazandığı bu dönemde siber dolandırıcılar iyice coştu. Öyle ki dijital ortamda yer alan her 10 indirim reklamından biri tuzak. Yani sahte reklam. Linki tıkladığınızda sizin bilgisayarınıza ya da telefonunuza anında giriş yapıyorlar ve kişisel bilgilerinizi ele geçiriyorlar. Sonrasında ise ya sizden tehditle para sızdırmaya çalışıyorlar ya da bilgilerinizi başkalarına satıyorlar. Instagram hesapları da bu yolla ele geçiriliyor. Orada gördüğünüz reklamları da tıklamadan önce güvenli olup olmadığını tespit edin.

‘GOOGLE’DAN ARIYORUZ’

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, dijital reklam pazarının yüzde 10’unun dolandırıcılık vakaları için kullanıldığına dikkat çekerek, “Sahte banka ve Google reklamları çok fazla. ‘Google veya Facebook’tan arıyoruz’ diye de kandırıyorlar. Şirketlerin reklam panellerine erişim istiyorlar.

Dolandırıcılar, sahte hesaplar aracılığıyla maliyet oluşturup şirketlerin bütçelerini harcamaya yöneliyorlar. Dijital platformlardan en yakınlarınıza dahi TC kimlik numarası, telefon numarası, banka ve kredi kartı bilgilerini paylaşmayın” diye konuştu.

CEO’LARI BİLE VAR

Finanstan telekoma, inşaattan pazarlamaya kadar hemen her alanda siber güvenlik çözümleri geliştiren CyberArts Kurucusu ve Genel Müdürü Erdem Eriş de eskiden hacker’ların tek başına hareket ettiklerine ancak şu an gruplar halinde çalıştıklarına dikkat çekti.

Eriş, “Bazı ülkelerde üst yöneticisi (CEO), mali işler müdürü (CFO), baş teknoloji yöneticisi (CTO) olan gerçek bir şirket kurgusunda yönetilen hacking şirketleri var. Kötü niyetli kişiler bulut üzerinden başkalarının hesaplarını ele geçirme, Dos/DDos saldırıları düzenleme, telefon ele geçirme, iletişimi durdurma ya da bir Botnet’i belli bir süre ile yönetme gibi hizmetleri ücreti mukabil satın alabilmekte” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE KAYIP 60 MİLYAR DOLAR

Erdem Eriş’in verdiği bilgiye göre siber güvenlik pazarının büyüklüğü dünyada 200 milyar dolar. Siber saldırganların yarattığı kayıp ise 6 trilyon dolar. Gerçek kaybın bu rakamın epey üstünde olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’deki siber güvenlik pazarının büyüklüğü ise tam 500 milyon dolar. Buradaki siber saldırılardan kaynaklı kaybın da 60 milyar dolar olduğu öngörülüyor.

İLLEGAL BAHİS SİTELERİ!

Oltalama maillerin çoğunun yasal olmayan bahis siteleri tarafından Instagram ve diğer sosyal medya adreslerini hedef aldığını ifade den Eriş, şöyle devam etti: “Bir insanı kandırmanın en kolay yolu önce güven yaratmaktan geçiyor.

Bu bahis siteleri önce hesabın gerçek sahibi gibi hikaye ve gönderi paylaşarak kendisini takip eden kişilere çok para kazandığını gösteren bir dekont gönderiyorlar. Sonra kendisine para yollamalarını kısa bir süre içinde ise onların da aynı miktarda para kazanabileceklerini iddia ediyorlar. Adres deşifre olduktan sonra ise kullanıcı adını değiştirip başka illegal sitelere yönlendirme yapıyorlar.”

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Güvenlik yazılımınızı sürekli güncel tutun.

Tıkladığınız reklam sonrasında sizden TC kimlik numarası, kart ve kredi kartı bilgileri girilmesi isteniyorsa sakın vermeyin.

Tablet veya telefon kazandınız’ içerikli reklamlar gördüğünüzde uzak durun.

Özellikle 60 yaş üzeri kesimin inanacağı şekilde dikkat çekici videolar hazırlanıyor. ‘Hediye kazandınız’ gibi içeriklere asla itibar etmeyin.

Satınalma işlemlerinizi limiti sınırlanmış sanal kredi kartı ile yaparsanız riski minimize etmiş olursunuz.

Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Bu nedenle adres çubuğunu kontrol edin.

Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın.

Instagram hesabı ele geçirilen kişi hemen bu durumu Instagram’a bildirmeli ve diğer sosyal medya hesaplarından bu sorunu duyurmalı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimine bilgi verilmeli ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmalı.

İnternete verilen ucuz yılbaşı konaklama ilanlarına dikkat edin. İlgili şirketi arayarak ilanın doğru olup olmadığını sorun.

HEDİYE KARTI MESELESİ

Siber güvenlik şirketi Eset de, hediye kartı dolandırıcılıklarına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu: