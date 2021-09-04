Türkiye 3'ü bebek 6 kişiyi yaraladı...Alkollü sürücüye TEM Otoyolu'nda dayak!

3'ü bebek 6 kişiyi yaraladı...Alkollü sürücüye TEM Otoyolu'nda dayak!

Türkiye

3'ü bebek 6 kişiyi yaraladı...Alkollü sürücüye TEM Otoyolu'nda dayak!

TEM Otoyolu'nda bir otomobile çarparak 3'ü bebek 6 kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazazedelerin yakınları yolun ortasına alkollü sürücüyü dövdü. İşte o anlar...

04 Eylül 2021, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
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İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken kazazedelerin yakınları ise alkollü sürücüye saldırarak, darp etti. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda meydana geldi. 34 CCU 638 plakalı otomobilin sürücüsü Sönmez Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Medine Tacar yönetimindeki 34 CKZ 61 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Tacar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3'ü bebek ve çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında, ambulans sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalışınca, kazazedelerin yakınları da gazetecilere tepki gösterdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ DÖVDÜLER

Ayrıca, polisin alkol testi sırasında kazazedelerin yakınları, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Sönmez Karaca'ya tekme tokat saldırdı. Olayda, sürücü yüzünden yaralanırken, polis kazazede yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Dayak yiyen alkollü sürücü ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu. Alkol metreye üfleyemeyen sürücüye, polis tarafından ambulansta da güçlükle test yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüye saldıran kazazede yakınları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZANIN GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU: TAM BANA VURACAKTI...

Görgü tanığı Ömer Faruk Aktepe, kazayla ilgili, "Ben seyir halinde gidiyordum. Arkadan gelen araç beni sollayarak, önümdeki araca çarptı. Tam bana vuracaktı, beni geçip önümdeki araca çarptı. Her yer duman altı olunca hemen yardıma koştum. Bir bebeğin kafasında hafif bir travma var. Öteki çocukta çok şükür bir şey yok. Diğer 2 kişi ve bir çocuğun da ayağında ezilme varmış" diye konuştu.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin yolda kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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