Sivas'ta serinlemek amacı ile Kızılırmak'a giren ve yaşları 12-14 arasında değişen 3 çocuk ve 1 yetişkin suda kayboldu. Köyde 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti.

Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu.

Olay yerine gelen aileleri de büyük panik yaşadı. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sivas'ta Kızılırmak'a giren ve kaybolan 3'ü çocuk, 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA-AA





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