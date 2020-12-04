4 Aralık On Numara çekiliş sonuçları belli oldu
Pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. İşte kazandıran numaralar...
04 Aralık 2020, Cuma 20:46 Son Güncelleme:
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Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayımlanan On Numara çekilişi noter huzurunda yapılıyor. Çekilişin hemen ardından bilet sahipleri sonuçlarını millipiyangoonline.com adresinden sorgulayabiliyor. 4 Aralık On Numara'da büyük ikramiye 468 bin 588 TL. Kazanan şanslı numaralar ise; 10,11, 12, 16, 18, 20, 26, 29, 33, 34, 35, 43, 47, 48, 50, 52, 55, 66, 67, 69, 71, 75.
4 Aralık 2020 Cuma On Numara sonuçları
Sisal Şans'ın gerçekleştirdiği şans oyunlarından On Numara pazartesi ve cuma günleri saat 20:00'de yapılıyor. Sonuçlar ise hemen ardından millipiyangoonline.com adresinden ilan ediliyor. 4 Aralık Cuma günü yapılan çekiliş sonucunda kazanan numaralar; 10,11, 12, 16, 18, 20, 26, 29, 33, 34, 35, 43, 47, 48, 50, 52, 55, 66, 67, 69, 71, 75. Düzenlenen çekilişte 10 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.