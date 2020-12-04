4 Aralık On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayımlanan On Numara çekilişi noter huzurunda yapılıyor. Çekilişin hemen ardından bilet sahipleri sonuçlarını millipiyangoonline.com adresinden sorgulayabiliyor. 4 Aralık On Numara'da büyük ikramiye 468 bin 588 TL. Kazanan şanslı numaralar ise; 10,11, 12, 16, 18, 20, 26, 29, 33, 34, 35, 43, 47, 48, 50, 52, 55, 66, 67, 69, 71, 75.

4 Aralık 2020 Cuma On Numara sonuçları

Sisal Şans'ın gerçekleştirdiği şans oyunlarından On Numara pazartesi ve cuma günleri saat 20:00'de yapılıyor. Sonuçlar ise hemen ardından millipiyangoonline.com adresinden ilan ediliyor. 4 Aralık Cuma günü yapılan çekiliş sonucunda kazanan numaralar; 10,11, 12, 16, 18, 20, 26, 29, 33, 34, 35, 43, 47, 48, 50, 52, 55, 66, 67, 69, 71, 75. Düzenlenen çekilişte 10 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.