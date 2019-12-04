4 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 12, 18, 26, 30, 34 ve artı 6 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 557’şer lira, 4 artı 1 bilen 297 kişi 379’ar lira, 4 bilen 3 bin 707 kişi 38’er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 823 kişi 21’er lira, 3 bilen 95 bin 40 kişi 3 lira 85’er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 203 kişi 6’şar lira ve 1 artı 1 bilen 192 bin 213 kişi 3 lira 65’er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul’un Ataşehir ilçesinden yatırıldı.
AA