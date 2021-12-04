4 Aralık TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Show TV, ATV ve diğer kanallar…
4 Aralık TV yayın akışı, hafta sonunu evinde televizyon başında geçirmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Televizyonda bugün, dizilerin yanı sıra müzik programları ve yarışmalar yer alıyor. Her yaştan her zevke hitap eden Kanal D, Show TV, ATV ve diğer kanalların 4 Aralık yayın akışını bir araya getirdik…
04 Aralık 2021, Cumartesi 09:49 Son Güncelleme:
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Televizyonda bugün akşam, Kanal D ekranlarında Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un eğlenceli sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler programı izleyiciyle buluşacak. TRT1 ekranlarında ise Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. TV8’de ise hem müzik keyfinin hem de heyecanın bir arada olduğu O Ses Türkiye yarışması ekranlardaki yerini alacak. İşte 4 Aralık Kanal D, Show TV, ATV ve diğer kanalların yayın akışı…
4 ARALIK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Baht Oyunu
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 Camdaki Kız
- 16:15 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:30 Çok Güzel Hareketler 2
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
- 12:50 Destan
- 16:00 Destan
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Destan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:30 Muhteşem Kraliçe
- 08:25 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
- 09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 12:50 Teşkilat (Altyazılı)
- 15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:45 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
- 12:00 Bir Demet Tiyatro
- 13:45 Benim Hayatım
- 15:45 En Güzel Bölüm
- 16:00 Sana Söz
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Yerli Dizi
- 23:00 Delibal
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Üç Kuruş
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Gizli Kod
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Bir Yemek Olsan
- 10:30 MasterChef Türkiye
- 16:00 Kırmızı Oda
- 20:00 O Ses Türkiye
- 00:15 Kırmızı Oda
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Memet Özer ile Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Elkızı
- 16:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Elkızı
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
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