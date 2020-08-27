Magazin 4 bin TL’lik mini çantasıyla konuşturdu

4 bin TL’lik mini çantasıyla konuşturdu

Magazin

4 bin TL’lik mini çantasıyla konuşturdu

Sosyetede ilk olarak Yasemin Özilhan'ın kullandığı mikro çantadan Modacı Selma Çilek de taktı.

27 Ağustos 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Modacı Selma Çilek eşi Sinan Çiftçi’ye ait teknede verdiği bu pozda İtalyan marka 4 bin TL’lik mini çantasıyla konuşturdu. 2019’da Paris Moda Haftası’nda ortaya çıkan, içine hiçbir şeyin sığmadığı bu mikro çantaları sosyetede ilk Yasemin Özilhan kullandı. Fransız markasına ait mini çantası 6 bin TL’ye yakındı.

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