Türkiye 4 Ekim corona virüs tablosu

4 Ekim corona virüs tablosu

Türkiye

4 Ekim corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti.

04 Ekim 2020, Pazar 19:27 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu. Son 24 saatte 1182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 285 bin 50'ye yükseldi.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz." dedi.


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