4 Ekim corona virüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu. Son 24 saatte 1182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 285 bin 50'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz." dedi.







