Türkiye 4 Fas uyruklu, sokak ortasında cinsel tacizden gözaltına alındı!

4 Fas uyruklu, sokak ortasında cinsel tacizden gözaltına alındı!

Türkiye

4 Fas uyruklu, sokak ortasında cinsel tacizden gözaltına alındı!

Edirne'de, Fas uyruklu 4 erkek sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

10 Eylül 2021, Cuma 16:56 Son Güncelleme:
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Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Vatandaşların da teşhis ettiği, Fas uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü. 

Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim" dedi.



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