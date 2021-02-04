Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde yaşayan 4 genç ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Gençlerden Ümit Zangal'ın (20) boynu kırılarak, kuzeni Serkan Zangal (23), Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin'in (22) ise av tüfeğiyle vurularak öldüğü ortaya çıkmıştı.

Kriminal rapor Başsavcılığa ulaştı

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal'ın av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Ova yolundan traktörle geçen bir çiftçinin fark etmesi sonucu ortaya çıkan olayda, Ümit Zangal, Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.Öte yandan yapılan inceleme kapsamında 4 gencin Ahmetli'ye asker eğlencesi için gittiği belirlenmişti. Gelen bilgiler arasında kalabalık olan asker evinde kalmak istemeyen 4 arkadaşın, geceyi geçirmek için bağ evini tercih ettiği öğrenilmişti.

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