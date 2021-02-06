4 gencin sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

Manisa'da cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümü ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 20 yaşındaki Ümit Zangal'ın aşırı doz uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından toplu intihar kararı alan 3 gençten son intihar edenin Ümit'in kuzeni Serkan Zangal (23) olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre pompalı tüfek olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulundu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Zangal'ın ailesine okul için Burdur'da olduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ederken, esrarengiz ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Uyuşturucuya alışkın olmayan 20 yaşındaki Ümit Zangal'ın kullandıktan sonra fenalaşarak yere yığıldığı ve ağzından burnundan kan geldiği, bağ evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kuzenini çok seven Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Serkan Zangal'ın amcasının oğlunun vefatıyla adeta şoka girdiği ve bu durumu akrabalarına açıklayamayacaklarını düşünerek diğer iki arkadaşıyla beraber uyuşturucu etkisindeyken toplu intihar kararı aldığı tahmin ediliyor.

İfadeler alındı

Ümit Zangal'ın cesedini otomobile taşıyan gençler, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait ruhsatsız av tüfeğini de alarak 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkisi'ne geldi. Serkan Zangal, Neşet Dalgın (24) ile Muharrem Zengin'e (22) 'Önce siz intihar edin' dedi. Önce Neşet ve Muharrem intihar etti. Son olarak Serkan Zangal tüfeği ateşleyerek başına ateş etti. Pompalı tüfek olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulundu. Gençlerden alınan svap örneklerinde hepsinin elinde barut izine rastlandı, başka bir parmak izi bulunmadı. Gençlerin ölü olarak bulunduğu arazide beşinci bir kişiye ait ayak izine de rastlanmadı. Gençlerin vücutlarında herhangi bir darp ya da yara izi de bulunmadı, intihar ettikleri kesinleşti. Jandarma ekipleri olayı aydınlatmak için gençlerin yakın çevresindeki 30 kişinin ifadesine de başvurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen deliller üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. Çalışmalarını sonuçlandıran Kriminal Daire, söz konusu raporu Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Rapora göre, 4 gencin olay günü Kestelli Mahallesi'ndeki köy evinde birlikte uyuşturucu aldığı belirlendi. Vücudunda herhangi bir ateşli silah, kesici veya delici alet yaralanması bulunmayan Ümit Zangal'ın olaydan 4 ila 6 saat önce aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Ümit Zangal'ın boynunda da herhangi bir kırığa rastlanılmadı. Otomobille Ümit Zangal'ın cesedini köy evinden tarla yoluna taşıyan 3 gencin, burada Muharrem Zengin'in babasına ait "tek kırma" diye tabir edilen av tüfeği ile sırayla intihar ettiği rapora yansıdı. Olay yerindeki boş fişeklerde ve av tüfeğinde 3 gencin parmak izlerine rastlanıldı.

Video çekmişlerdi

Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın intihar etmeden kısa süre cep telefonu ile veda videosu çektiği ortaya çıkmıştı. Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a gönderdiği videoda gençler, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" dediği görülmüş, su sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye veda etmişti.







