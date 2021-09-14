Türkiye 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji'den duyuru

4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji'den duyuru

Türkiye

4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji'den duyuru

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada 4 il için kuvvetli yağış uyarısı yer aldı. Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için yapılan uyarıda yağışların yarın öğle saatlerinde başlayıp, akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

14 Eylül 2021, Salı 14:38 Son Güncelleme:
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Antalya'daki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Korkuteli, Elmalı, Kemer, Döşemealtı, Kepez, Serik, İbradi, Akseki, Gündoğmuş), Isparta ve Burdur il genelindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Muğla'daki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Yağışlı havanın, dört ilde de saat 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

DHA

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