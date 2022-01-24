4 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde ByLock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.