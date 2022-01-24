Türkiye 4 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

4 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

Türkiye

4 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen 18 kişi için gözaltı kararı verildi.

24 Ocak 2022, Pazartesi 09:32 Son Güncelleme:
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FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde ByLock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

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