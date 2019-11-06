4 kardeşin ölüm nedeni kesinleşti

Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında dün akşam saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

4 kardeşin cansız bedenleri bulundu

Polis de AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamuran Yetişkin (Sağda) Oya Yetişkin (Solda)

Çok sayıda antidepresan bulundu

Yoğun siyanür kokusu olan cesetlere yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Kesin otopsi raporu daha sonra çıkacak olan kardeşlerin evinde, olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu su bardakları, siyanürü suya karıştırarak içtikleri ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan evde çok sayıda antideprasan da bulundu.

Anne- babadan yüklü borç

Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü.

Maaşlarına haciz konulmuş

4 kardeşten biri müzik öğretmeni diğeri kurye olarak çalışıyordu. 2 kız kardeşin işi olmadığı ve evde oturdukları öğrenildi. Başka kimseleri olmayan kardeşler maddi sıkıntı çekiyorlardı. Maaşlarına haciz konulunca iyice darlığa düşen kardeşlerin girdikleri bunalım sonucu hayatlarına son verdikleri düşünülüyor.

Arkadaşları ve mahalle bakkalı teşhis etti

Birinci dereceden akrabaları olmadığı ve tanıdıklarının Mersin’de yaşadığı ortaya çıkan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ile mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modelist olan ve canlı modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i, Oya'nın iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin’i ise mahalle bakkalı teşhis etti.

Rahatsızlıkları vardı

Kardeşlerden Cüneyt Yetişkin’in kuryelik yaptığı, Kamuran Yetişkin’in obezite, Yaşar Yetişkin’in ise sara hastası olduğu öğrenildi.

DHA