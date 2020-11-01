Cuma günü İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem kentteki birçok binada ciddi şekilde hasar bıraktı. Özellikle Bayraklı ve Bornova'da bulunan bazı binanlar tamamen yıkıldı. Deprem nedeniyle şimdiye kadar 51 kişi hayatını kaybederken, 896 kişi de yaralandı. Yapılan son açıklamalarda ise 214 yaralının tedavisine devam edildiği aktarıldı.

850 artçı yaşandı

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre bölgede 850 tane artçı sarsıntı yaşandı. Yetkililer vatandaşları hasarlı binalara girmemesi yönünde uyarırken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Depremde tamamen yıkılan binalardan biri olan Doğanlar Apartmanı'ndan ise herkesi üzen bir haber geldi.

Dinlenmeye gittiği köşede ağladı

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği binanın enkazından bir anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin cansız bedenlerini enkazdan çıkaran Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, o an duygularına hakim olamadı. Kaymak, dinlenmeye geçtiği sırada gözyaşlarını tutamadı.







