4 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı

04 Mart 2019, Pazartesi 19:40 Son Güncelleme:
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4 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme

Beyoğlu Asmalı Mescit'te dün 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E ile ve ona yardım etmekle suçlanan amcası Yunus E. bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece sorgulanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özden ATİK / İSTANBUL DHA

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