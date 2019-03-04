4 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme

Beyoğlu Asmalı Mescit'te dün 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E ile ve ona yardım etmekle suçlanan amcası Yunus E. bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece sorgulanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özden ATİK / İSTANBUL DHA

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