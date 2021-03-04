Türkiye 4 Mart 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları

4 Mart 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları

Türkiye

4 Mart 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 14- 19- 23- 29- 39- 59 oldu. 6 rakamı da bilen bir kişi 17 milyon 160 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

04 Mart 2021, Perşembe 21:09 Son Güncelleme:
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Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. 4 Mart 2021 tarihli Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları 14- 19- 23- 29- 39- 59 oldu. 6 rakamı da bilen bir kişi 17 milyon 160 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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