4 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Günün birincisi kim oldu?
TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 4 Şubat Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Günün birincisi kim oldu? işte detaylar!
04 Şubat 2021, Perşembe 17:13 Son Güncelleme:
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Birbirinden tarz 7 kadın ve 7 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 6 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 4 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? 4 Şubat puan durumu!
4 Şubat Perşembe Doya Doya Moda günün birincisi kim?
Günün birincisi kadınlarda ve erkeklerde henüz belli olmadı.
Puan durumu
Selin:
Birben:
Bahar:
Ceren:
Tuğçe:
Özde:
Rabia:
Erhan:
Ali Nail:
Mehmet:
Batıcan:
Adnan:
Ahmet:
Emre: