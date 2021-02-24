Türkiye 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Türkiye

4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de büyükelçi atamalarını içeren Cumhurbaşkanlığı atama kararı yer aldı. 3 ülkenin büyükelçisi merkeze alınırken 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 09:04 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; İrlanda Büyükelçisi Levent Murat Burhan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sırsibtan Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

Yayımlanan atama kararına göre, İrlanda Büyükelçilğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Büyükelçilğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy atandı.

DHA


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