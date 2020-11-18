Türkiye 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi, ağabeyi baygınlık geçirdi! O anlar kamerada

4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi, ağabeyi baygınlık geçirdi! O anlar kamerada

Türkiye

4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi, ağabeyi baygınlık geçirdi! O anlar kamerada

Esenyurt'ta sokakta yürüyen 4 yaşındaki çocuk ticari taksinin altında kaldı. Ağabeyi ise telaştan baygınlık geçirdi. O anlar kameraya yansıdı.

18 Kasım 2020, Çarşamba 16:18 Son Güncelleme:
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Olay, 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda gelen ticari taksinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili çalışmalara başladı.

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Ağabeyi baygınlık geçirdi 

Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.

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