Türkiye 4 yaşındaki çocuğun sözleri duyanları yıktı! 'Anneme gitmek istiyorum'

4 yaşındaki çocuğun sözleri duyanları yıktı! 'Anneme gitmek istiyorum'

Türkiye

4 yaşındaki çocuğun sözleri duyanları yıktı! 'Anneme gitmek istiyorum'

Sezer Başkaya (29), tartıştığı eşi Hacer Başkaya’yı (26) 4 yaşındaki oğullarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Küçük çocuğun Adli Tıp Kurumu önünde 'Anneme gitmek istiyorum' demesi yürekleri dağladı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 07:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırıkkale’de Kıbrıs Caddesi Çelik Çekme Blokları’nda oturan Sezer Başkaya (29) ve eşi Hacer Başkaya (26) arasında dün sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Sezer Başkaya, eline aldığı bıçakla eşi Hacer Başkaya’yı 4 yaşındaki oğullarının gözü önünde boynundan bıçakladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sezer Başkaya’nın cinayetten sonra eve gelen polislere bir süre kapıyı açmadığı, polisin kırma girişimi sonrası açtığı öğrenildi.

Boynundan yaralanan Hacer Başkaya, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Hacer Başkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Sezer Başkaya ise Emniyet ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Başkaya, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OĞLU DA ADLİ TIP ÖNÜNDE BEKLEDİ

Yakınları, dün öğle saatlerinde genç kadının cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Çiftin oğulları da yakınları ile buraya getirildi. Küçük çocuğun zaman zaman, “Anneme gitmek istiyorum” dediği duyuldu. Yürekleri dağlayan sözlerin ardından yakınları, küçük çocuğu alandan uzaklaştırdı. Hacer Başkaya’nın cenazesi, buradan alındıktan sonra götürüldüğü Balışeyh ilçesinde toprağa verildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi! Hava bu hafta nasıl olacak?