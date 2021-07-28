4 yıllık bölümlerden mezun olan üniversite öğrencileri, lisans mezunu olarak kariyerlerine devam ediyor. YKS maratonunun tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla bekleyen adaylar diğer yandan da tercih edecekleri 4 yıllık sayısal ve sözel bölümlerin sıralamalarını ve taban puanlarını da yakından takip ediyor.

4 YILLIK SAYISAL VE SÖZEL BÖLÜMLERİN SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU 2021?

2021 YKS sınavının tamamlanmasının ardından gözler, 4 yıllık bölümlerin (Lisans) başarı sıralamaları ve taban puanlarına çevrildi. Ancak henüz konuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 4 yıllık bölümlerin (Lisans) başarı sıralamaları ve taban puanlarının sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açılacak olan tercih kılavuzunda yer alması bekleniyor.

4 YILLIK BÖLÜMLERİN (LİSANS) BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TERCİH EDEBİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

4 yıllık üniversitelerin başarı sıralamaları ve taban puanları hem üniversiteye hem de bölüme göre değişiklik gösteriyor. Ancak 4 yıllık bir üniversite tercihi yapabilmek için sayısal ve sözel bölüm fark etmeksizin YKS’den en az 180 puan almak gerekiyor.