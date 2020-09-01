Geometrik tasarım anlayışını benimseyen realme C11, HD+ çözünürlük sunan 6.5 inç büyüklüğündeki damla çentikli LCD ekran üzerine kuruluyor.

Telefon gücünü maksimum frekans hızı 2.3GHz olan 8 çekirdekli MediaTek Helio G35 yonga setinden alıyor. Bu yongaya 2 GB sistem belleği eşlik ederken, depolama tarafında ise microSD kart destekli 32 GB'lık dahili depolama birimine yer veriliyor. 5000 mAh büyüklüğündeki batarya ise tüm bu donanımların ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin ediyor. Micro USB üzerinden 10W gücünde şarj olabilen batarya, 40 güne varan bekleme süresi vaat ediyor.

realme C11, kamera tarafında 13 + 2 MP çözünürlüğündeki ikili kamera paketiyle bizleri karşılıyor. 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydını destekleyen kamera paketi; gece modu, portre modu ve HDR gibi yazılımsal özelliklerle de destekleniyor.

Telefonun ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Yapay zeka destekli güzellik moduna sahip olan bu kamera da yine portre modu ve HDR gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ön kamera aynı zamanda yüz tanıma için de kullanılıyor. Telefonda parmak izi tarayıcısının yer almadığını da belirtelim.

Android 10 tabanlı realme UI kullanıcı arabirimiyle kutudan çıkan realme C11, nane yeşili ve baharat grisi renk opsiyonlarıyla 5 Eylül'de teknoloji mağazalarında satışa sunulacak.