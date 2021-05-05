Türkiye 40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli koronavirüs aşı programına dahil edildi

40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli koronavirüs aşı programına dahil edildi

Türkiye

40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli koronavirüs aşı programına dahil edildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 01:26 Son Güncelleme:
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TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avukatlara, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

AA

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