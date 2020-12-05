Türkiye 400 bin lira değerindeki lüks otomobilini parçalara ayırdı

400 bin lira değerindeki lüks otomobilini parçalara ayırdı

Türkiye

400 bin lira değerindeki lüks otomobilini parçalara ayırdı

Diyarbakır'da haciz geldiği lüks otomobilini parçalara ayırıp parçaları boş bir araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından tutuklandı.

05 Aralık 2020, Cumartesi 12:31 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da, haciz geldiği için icradan satışa çıkan 400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı. O.Ö.'nün otomobili icra satışında düşük fiyata satın alıp, söktüğü parçaları tekrar monte etmeyi planladığı ortaya çıktı.

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Sur ilçesine bağlı kırsal Sarıkamış Mahallesi mevkisindeki boş arazide parçalara ayrılmış otomobili görenler, jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin çekiciyle araziye getirilip, bırakıldığını tespit etti. Kısa süreli araştırmalar sonunda aracın O.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Parçaları yeniden monte edecekti

Gözaltına alınan O.Ö. ifadesinde, 400 bin lira değerindeki aracına haciz koyulduğunu, bu nedenle yakalama çıkartıldığını anlatttı. O.Ö., kardeşi C.Ö. ile aracın aksamlarını söküp, çekiciyle boş araziye bıraktırdıklarını, yapılacak icra satışında da düşük fiyata satın alıp, parçaları yeniden monte edeceğini söyledi.

DHA


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