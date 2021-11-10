Yunanistan basını, sahte koronavirüs aşısı olmak isteyenlerle ilgili pazar günü ilginç bir iddia ortaya attı. Sahte aşı yapmak için 400 euro (yaklaşık 4 bin 500 TL) alan doktor ve hemşireler, yakalanmamak için gerçek aşı yaptı.

YÜZLERCE DOKTOR VE HEMŞİRE KARIŞMIŞ

Yunanistan basınından To Vima adlı gazete, olaya 100 ile 200 arasında aşı merkezinden 200 ile 300 arasında doktorla hemşirenin karıştığını öne sürdü. Haberde, 100 bini aşkın yurttaşın bu yolla aşılandığı iddia edildi.

Öte yandan polis ekipleri 100 bin sayısını yalanladı. Ancak konuyla ilgili başka bir detay verilmedi.

HİNDİSTAN'DA TAM TERSİ YAŞANMIŞTI

Covid-19 pandemisinin ardından sahte aşıyla ilgili pek çok olay meydana geldi. Örneğin Hindistan'da temmuzda, Yunanistan'dakinin tam tersi bir skandal patlak vermişti.

Mumbai kenti ve çevresinde bir grup dolandırıcının yüzlerce kişiye aşı diye tuzlu su enjekte ettiği ortaya çıkmıştı. Yetkililer, 2 bin 500 kişiye tuzlu su enjekte edildiğini söylemişti.

Toplamda 28 bin dolar (yaklaşık 270 bin TL) kazanan ve aralarında doktorların da bulunduğu dolandırıcılar tutuklanmıştı.