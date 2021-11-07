Türkiye 43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

Türkiye

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43'üncü İstanbul Maratonu'na CHP ve İYİ Parti'nin Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener de katıldı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yürüyerek geçen siyasi parti liderleri maratona katılanlarla fotoğraf çekildi.

07 Kasım 2021, Pazar 12:44 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43'üncü İstanbul Maratonu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

KILIÇDAROĞLU 1923 AKŞENER 2023 GÖĞÜS NUMARALARIYLA KATILDI

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na vatandaşlarla birlikte yürürken Kemal Kılıçdaroğlu '1923' numaralı göğüs numarasıyla, Meral Akşener '2023' göğüs numarasıyla katılması dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da '34' numaralı göğüs formasıyla yer aldı. Vatandaşlarla birlikte fotoğraf çekilen siyasi liderler, Avrupa Yakası'na geçtikten sonra makam otomobilleriyle ayrıldı.

Halil Sadri YILMAZ-Feridun AÇIKGÖZ / DHA

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