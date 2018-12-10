Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne katılan Hadise'nin kıyafet tercihi sosyal medyada alay konusu oldu.

Tören esnasında şovmen Cem Yılmaz da sahneye çıkarak, ''34 KK 110 plakalı araç. Alabilirsek Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü'' diyerek şarkıcının şapkasına göndermede bulundu.

''GÖĞÜSLER FIRLAMIŞ''

Modacı Gülşah Saraçoğlu da bugün konuk olduğu Kanal D'deki '2. Sayfa' programında kıyafetin çok yazlık olduğunu söyledi. Saraçoğlu ''Şapka olmamış, göğüsler fırlamış'' dedi.

İŞTE ÇOK KONUŞULAN ŞAPKANIN FİYATI

Hadise'nin çok konuşulan şapkasının markası Dior, fiyatı ise 8 bin TL.