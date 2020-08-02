46 gün Ege sahillerini gezdi

“Butik Oteller - Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim”i yazmaya nasıl karar verdiniz?

Aslında her şey pandemi süreci ve onun getirdiği yeni normal üzerine kafa yormamla başladı. Turizmdeki tüm ezberlerimiz bozuldu ve sektör büyük bir açmaza girdi ama ayakta durmak zorunda çünkü Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri. Bunun için güncel, güvenilir ve rafine bir kaynağa duyulan ihtiyacı gördüm. Dolayısıyla hem ihtiyaç duyulan bu kaynağı hazırlamak hem de sektörün toparlanma sürecine katkı sunmak istediğim için bu kitap ortaya çıktı.

Bu yaz sizin tatil rotanız neresi?

Son altı aya 10 kitap sığdırdım! Bir rekor demek gurur verici olsa da bu yorgunluğu atmaya ihtiyacım var. Bu nedenle hem butik hem büyük oteller rotamda. Cunda’daki Despot Evi, Göcek’teki Layla, Marmaris’teki Dionysos, Alaçatı’daki Pere Mere ve Patara’daki Prima Donna ilk tercihlerim arasında. Ardından büyük otellere gideceğim çünkü ‘Butik Oteller’ kitabının devamında bir de büyük oteller kitabı yapmak niyetindeyim. Hem tatil yapıp hem de yazmak için Hilton Dalaman, Lykia World, Gloria Serenity, Kaya Palazzo Bodrum ve Susona Bodrum gideceğim yerler olacak.

Yeni sezon planlarınızı dinleyebilir miyiz?

İstanbul gezilerine 2021’den önce başlama planım şimdilik yok. Ama yurt içi turlar yapacağım. 21 Ağustos’ta Adatepe, 22 Eylül’de Cunda, 6 Ekim’de Eskişehir, 22 Ekim’de Çanakkale turlarım olacak. Hepsinin detayı www.saffetemretonguc.com’da var. Ayrıca turları sınırlı tutup kitaplara odaklanma planım var. ‘Butik Oteller’ kitabını genişletmek, Büyük Oteller kitabı yapmak ve bu yayınları Türkiye geneline yaymak ilk hedeflerim. Ayrıca sonbaharda ‘Kanatlarımda İstanbul’un Almancası çıkacak.

‘Kanatlarımda İstanbul’ demişken, kitabınız büyük ilgi görüyor. İngilizcesi çıktı, Almancası merakla bekleniyor. Peki İstanbul’daki vazgeçilmezlerinizi kısaca anlatabilir misiniz?

İstanbul’un öyle çok köşesi benim favorim ki ruh halime ve mevsime göre değişiyor aslında. Her ne kadar pandemi sürecinde uzak kalsam da Süleymaniye Camii avlusundaki huzuru, Kapalıçarşı sokaklarında kaybolmayı, yalıları seyrederek Boğaz turu yapmayı, çocukluğumun geçtiği Kandilli’yi, evimin de olduğu Rumeli Hisarı’nı, Şerefiye Sarnıcı’nı, Bebek Sahili’ni ve Atatürk Arboretumu’nu çok severim.

Saffet Emre’nin favori adresleri

1. DIONYSOS - Kumlubük Koyu

2. GOLDEN KEY BÖRDÜBET - Marmaris

3. ZEYTIN KONAK - Alacatı

4. PERE MERE - Alaçatı

5. BEYAZHAN - Alaçatı

6. VIRA DEMIR - Selimiye

7. PRIMA DONNA - Patara

8. SIMURG INN - Ayvacık

9. İNCIRLI EV - Alaçatı

10. HOTEL CAELI - Çanakkale